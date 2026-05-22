Рябков объяснил, что Россия понимает под "духом Анкориджа"

Москва подразумевает под "духом Анкориджа" сложившуюся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, позволившую согласовать базовые контуры урегулирования на Украине в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Ведомостям".

"Неважно, как этот процесс именуется за океаном, – главное, что на высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами", – отметил дипломат.

Российская сторона не видит оснований утверждать, что диалог с Вашингтоном "затухает". Вместе с тем его успешность напрямую зависит от политической воли обеих сторон и готовности "смотреть на вещи трезво", подчеркнул Рябков.

В Москве считают приемлемым вариант взаимоуважительного и неидеологизированного сосуществования РФ и США. Вместе с тем, отметил представитель МИД, Россия готова и к другим развитиям событий.

Рябков указал, что США продолжают проводить санкционную политику в отношении партнеров РФ, запрещая им покупать доступные энергоносители и пресекая возможность сотрудничества. При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке.

Москва также будет добиваться скорейшего возврата конфискованной в США российской дипсобственности. По словам замминистра, Вашингтон пока завел в тупик переговоры по этой теме.

Отдельно дипломат прокомментировал отсутствие назначения нового посла США в Москве, назвав этот момент частью кадровой политики Вашингтона. Рябков отметил, что Россия не драматизирует ситуацию по этой теме.

Ранее Минобрнауки заявило о готовности обсудить возобновление студенческих обменов с США при заинтересованности американской стороны. По данным ведомства, на сегодняшний день в российских вузах обучаются 97 американских студентов.

Министерство торговли США утвердило ставку компенсационных пошлин в размере 109,1% на импорт необработанного палладия из России. Единая ставка установлена для всех российских поставщиков необработанного палладия.

