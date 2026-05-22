Собянин сообщил об уничтожении уже пяти БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

С вечера 21 мая на подлете к Москве было уничтожено уже пять вражеских беспилотников. Последствия воздушной атаки уточняются.

На фоне угрозы БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово объявлены временные ограничения на полеты. Все три авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.