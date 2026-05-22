Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:59

Политика

РФ выразила готовность к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией

Фото: depositphotos/aaelboeollosy

Российская сторона готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией по вопросам энергетики. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Будапеште Евгения Станиславова.

Тем не менее, как отметил дипломат, многое будет зависить от того, насколько эффективно новое венгерское руководство сможет сохранить изъятия из санкций в отношений поставок нефти из РФ, а также удерживать Киев от новых попыток шантажа и перекрытия нефтепровода "Дружба".

Кроме того, Москва будет следить за тем, смогут ли Венгрия и Словакия добиться изменений в отношении газовых поставок в соответствующих регламентах Евросоюза.

"И конечно же, вопросы двустороннего сотрудничества в области нефти и газа требуют своевременного обсуждения и проработки между нашими странами, к чему Россия всегда проявляла открытость", – добавил Станиславов.

Он рассказал, что РФ уже начала диалог с некоторыми членами нового правительства Венгрии. Первые контакты носили "деловой и обнадеживающий характер".

Посол отметил, что Россия также рассчитывает на скорое начало профессионального диалога по АЭС "Пакш-2" с венгерской стороной.

"Российская сторона готова оказать в этом венгерским партнерам все необходимое содействие, чтобы скорейшим образом завершить инвентаризацию проекта и продолжить его реализацию в соответствии с намеченными планами", – подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

По словам кандидата на пост министра экономики и энергетики Иштвана Капитаня, экономические показания страны связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

Кроме того, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал обнародовать данные о ценах, по которым Будапешт закупал российский газ в соответствии с долгосрочными контрактами.

Песков выразил надежду на продолжение контактов с новым руководством Венгрии

Читайте также


политика

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика