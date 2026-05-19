19 мая, 03:48

Мадьяр пообещал раскрыть цену, по которой Венгрия закупала газ у РФ

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT HEGEDUS

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал обнародовать данные о ценах, по которым Будапешт закупал российский газ в соответствии с долгосрочными контрактами. Об этом он заявил на правительственном брифинге.

"Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать", – цитирует Мадьяра РИА Новости.

Новый премьер планирует выяснить, действительно ли цены на закупки газа из РФ были такими выгодными, как об этом говорило предыдущее правительство страны.

Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

По словам кандидата на пост министра экономики и энергетики Иштвана Капитаня, экономические показания страны связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

В свою очередь, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация планирует развивать в Венгрии, Словакии и Болгарии свои проекты. При этом "Росатом" надеется ускорить строительство атомной станции "Пакш-2" при новом венгерском правительстве.

