Еще два человека погибли при стрельбе в исламском центре в Сан-Диего

Еще два человека погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего в американском штате Калифорния. Об этом заявил начальник городской полиции Скотт Уол в ходе брифинга.

Изначально сообщалось об одном погибшем во время стрельбы в Сан-Диего. Предварительно, он был охранником исламского центра. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

По словам Уола, двое подозреваемых – юноши в возрасте 17 и 19 лет – также погибли. Предположительно, они могли покончить с собой. Таким образом, всего в результате инцидента погибли пять человек. Полиция рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти.

