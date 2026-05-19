02:17

Происшествия

Еще два человека погибли при стрельбе в исламском центре в Сан-Диего

Фото: AP Photo/Gregory Bull

Еще два человека погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего в американском штате Калифорния. Об этом заявил начальник городской полиции Скотт Уол в ходе брифинга.

Изначально сообщалось об одном погибшем во время стрельбы в Сан-Диего. Предварительно, он был охранником исламского центра. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

По словам Уола, двое подозреваемых – юноши в возрасте 17 и 19 лет – также погибли. Предположительно, они могли покончить с собой. Таким образом, всего в результате инцидента погибли пять человек. Полиция рассматривает произошедшее как преступление на почве ненависти.

Ранее в Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы. После церемонии бракосочетания между молодоженами возник конфликт, в результате которого мужчина открыл стрельбу по своей супруге.

В начале мая неизвестный захватил заложников в отделении банка Volksbank в городе Зинциг на юго-западе Германии. Полиция начала масштабную спецоперацию, однако подозреваемому удалось сбежать.

