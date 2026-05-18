Две автоцистерны с газом загорелись после атаки БПЛА в Херсонской области

Две автоцистерны со сжиженным газом загорелись на трассе в Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Инцидент произошел на трассе за пределами поселка Рыково. В результате случившегося пострадал мужчина 1972 года рождения. У него диагностированы термические ожоги первой и второй степени спины и предплечий. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Ранее три человека погибли при атаке дронов в подмосковных Химках и в деревне Погорелки в Мытищах. Предварительно, еще четыре человека получили ранения. Всем им оказали необходимую помощь, подчеркивал губернатор региона Андрей Воробьев.

Кроме того, еще несколько домов получили повреждения, в том числе в Красногорске, Дедовске и в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе.