Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 20:13

Транспорт

В "Делимобиле" дали водителям инструкцию по минимизации последствий сбоя

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пользователи "Делимобиля", у которых возникли сложности с завершением аренды на фоне сбоя, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной сессии. Об этом "Москве 24" рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций компании Ольга Кузичева.

Завершить поездку, по ее словам, можно будет после восстановления работы приложения.

"Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней", – добавила представитель каршеринга.

Команда компании работает в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу сервиса. По всем вопросам клиентам рекомендовано обращаться в поддержку через приложение или по электронной почте info.sobacodelimobil.ru.

Сбой, произошедший 18 мая, затронул пользователей сервиса в Москве и других городах России. Клиенты сообщали, что не могут закрыть автомобили, так как приложение не работает.

Некоторые пользователи уточнили, что у них продолжают списываться деньги за поездку. Другие автомобилисты добавили, что у многих авто заблокировались, когда те ненадолго отошли. В машинах остались их личные вещи.

Читайте также


транспорттехнологии

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика