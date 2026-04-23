Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 14:29

Технологии

Сбой произошел в работе сайта и приложения РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В работе сайта и приложения РЖД произошел массовый сбой. Об этом сообщил портал Downdetector.

Согласно данным сервиса, пользователи жалуются на то, что у них не открываются страницы и пропала возможность купить билет.

Проблемы с доступом фиксируют в 34 городах. Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (10%) и Московской области (6%).

Ранее сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT. Больше всего обращений поступило из Великобритании – около 3,8 тысячи. О сбоях также сообщали в Нидерландах, Германии, Франции, Бразилии, Индии, США и ряде других стран.

Также россияне сообщали о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Всего за час на работу соцсети пожаловался 961 человек, а за сутки поступило порядка 1,4 тысячи обращений.

технологиитранспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика