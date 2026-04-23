Сбой произошел в работе сайта и приложения РЖД

В работе сайта и приложения РЖД произошел массовый сбой. Об этом сообщил портал Downdetector.

Согласно данным сервиса, пользователи жалуются на то, что у них не открываются страницы и пропала возможность купить билет.

Проблемы с доступом фиксируют в 34 городах. Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (10%) и Московской области (6%).

Ранее сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT. Больше всего обращений поступило из Великобритании – около 3,8 тысячи. О сбоях также сообщали в Нидерландах, Германии, Франции, Бразилии, Индии, США и ряде других стран.

Также россияне сообщали о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Всего за час на работу соцсети пожаловался 961 человек, а за сутки поступило порядка 1,4 тысячи обращений.