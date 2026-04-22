Профессор ВШЭ Абанкина оценила возможный запрет книг Григория Остера

Следственный комитет проверит произведения детского писателя Григория Остера, сообщили в ведомстве. На чем основаны претензии и действительно ли эти книги могут навредить ребенку, разбиралась Москва 24.

"Сомнительные установки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин/

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить произведения детского писателя, автора цикла "Вредные советы" Григория Остера. Проблему книг для молодежи подняли во время заседания координационного совета СК по вопросам помощи детям.





из текста сообщения Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки.

После этого за более тщательный отбор книг для молодежи выступил первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик РАО Михаил Берулава.

"Я считаю, надо запрещать то, что несет негатив. Некоторые авторы говорят, что даже "нехорошее" несет воспитательный аспект – с этим я не соглашусь. Надо нести добро", – сказал парламентарий Москве 24.

Претензии к Григорию Остеру возникают не впервые: в мае 2024 года прокуратура Каратузского района Красноярского края уже требовала изъять из магазинов "Вредные советы". По данным СМИ, тогда претензии вызвали не сами тексты, а иллюстрации, на которых присутствовали сцены "жестокости, физического и психологического насилия", способные вызвать у детей "страх, ужас или панику". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что не собирались обращаться в суд с требованием изъять тираж.

Издательство АСТ, выпускавшее книгу, тогда заявило, что произведения Остера издаются более 30 лет, а публикуемая детская литература соответствует строгим требованиям.

Сам Григорий Остер на данный момент проживает вне России.



"Вредные советы" – саркастический сборник стихов Григория Остера, в которых автор дает шуточные советы, как идти наперекор взрослым и причинять вред другим людям. При этом писатель показывает, что будет с ребенком, если он не станет слушаться родителей. В 1980-х годах стихи публиковались в разных журналах, первый сборник вышел в 1990-м, после чего не раз переиздавался.



"Явный нарратив сквозь иронию"

Фото: РИА Новости/Сергей Старостенко

В экспертном сообществе мнение насчет проверки произведений Григория Остера разделились. В частности, профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с Москвой 24 призналась, что является большим поклонником книг автора.

"До сих пор цитирую его в лекциях и выступлениях, читала его детям, они тоже его очень любят. Считаю, у нас прекрасная детская литература – и Успенский, и Остер, и Заходер, и Маршак. Пытаться как-то редактировать этих авторов абсолютно не нужно, они заслужили признание", – убеждена эксперт.

Абанкина отметила, что не располагает данными о том, чтобы эти книги "хоть как-то негативно влияли на детей".

"Я даже не представляю таких исследований. "Вредные советы" Григория Остера – на мой взгляд, чрезвычайно полезная книга, именно в плане воспитания. Это удивительная ирония, которая дает возможность для анализа собственного поведения, сопоставления, развивает критическое мышление. Она очень легко запоминается", – добавила профессор.





Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ Название "Вредные советы" – это камертон того, как вести себя правильно, а как неправильно. Сквозь иронию проводится явный нарратив: поведение должно быть другим. Книга заточена на личностные отношения, ответственность за свои поступки.

Однако практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова отметила в разговоре с Москвой 24, что юмор – хорошая вещь, но во взаимодействии с ребенком есть аспекты, над которыми не стоит шутить.

"Он растет, учится взаимодействовать с людьми, узнает, что такое плохо. У Остера есть моменты, где ситуация подается двояко, но не стоит забывать: все, что говорится в шутку, больше преподносится для взрослых", – объяснила она.

По мнению специалиста, в произведениях автора есть моменты, которые ребенок может не воспринимать как иронию.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Дети достаточно просты в своем понимании жизни. Взрослые учат их, что можно делать, что нельзя, что соответствует этике, а что нет. И юмор, указанный в книге, они могут не понять.

Также важно помнить, что нельзя шутить и смеяться над детьми, как это показано во "Вредных советах".

"Ребенок еще не имеет жизненного опыта и созревшего сознания, когда он может повеселиться вместе с другими над собой. В противном случае он воспринимает это как насмешку над собственной личностью", – пояснила психолог.

По мнению Макаровой, в обществе должна быть свобода высказываний, однако, чтобы не было острых моментов, шутки и иронию нужно перенести в рамки взрослой литературы.

В то же время руководитель Российской государственной детской библиотеки, член Экспертного совета Российского книжного союза по детской книге Мария Веденяпина в беседе с изданием "Подъем" заявила, что книги Григория Остера не несут вреда детской психике. По ее словам, к творчеству автора никогда не было претензий со стороны читателей.





Мария Веденяпина руководитель Российской государственной детской библиотеки, член Экспертного совета Российского книжного союза по детской книге Есть совершенно разные мнения, они субъективные: кому-то нравится, кому-то не нравится. С точки зрения психолого-педагогических факторов, мы не видим каких-то угроз здоровью или психике ребенка. Мы как экспертное сообщество проверяли эти книги и никаких вредоносных массивов не обнаружили.

В свою очередь писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в разговоре с "Ридусом" выразил уверенность, что "Вредным советам" запрет не грозит.

"Это сделано так, что любой ребенок естественно понимает, что это вредные советы, как и сказано в названии, и обвинять их в непедагогичности, конечно, просто смешно. Дети, разумеется, этот слой иронии считывают даже в самом раннем возрасте. Любая детская книжка может быть воспринята совершенно непедагогично. Например, Малыш удирает с Карлсоном на крышу и бегает там – кошмар, чему учит Астрид Линдгрен", – отметил Лукьяненко.

При этом адвокат Сергей Жорин предположил, что по итогам проверки "Вредные советы" могут получить возрастную маркировку в соответствии с законом о защите детей от информации, причиняющей вред, сообщает "Газета.ру". При этом проверки произведений на экстремизм в данном случае неактуальны, подчеркнул он.

