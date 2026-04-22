Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 21:37

Шоу-бизнес

Суд взыскал свыше 844 тыс рублей с руководителя клуба фанатов Блиновской

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Арбитражный суд Москвы по заявлению финуправляющего блогера Елены Блиновской взыскал свыше 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, которая руководила клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, в конкурсную массу Блиновской, передает РИА Новости.

Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной рассказал в суде, что деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию "Вега". Эта компания, по данным управляющего, входила в схему дробления бизнеса Блиновской и занималась организацией трансформационной игры "Путь желаний". Финуправляющий считает, что эти переводы нанесли ущерб кредиторам.

Представитель Жуйковой возразил, что "Вега" занималась продажей и организацией трансформационной игры, а все платежи Блиновской в адрес Жуйковой связаны с работой клуба.

Он подчеркнул, что это разные направления деятельности и клуб не имеет отношения к "Веге". По его словам, клуб занимался организацией встреч бывших участниц марафонов в разных городах, а деньги Жуйкова тратила на эти мероприятия, например на аренду площадок.

Представитель Блиновской, в свою очередь, подтвердил, что трансформационная игра была на "Веге", а Жуйковой деньги переводились на некоммерческий проект Blinovskaya Club, "где просто фанаты Елены Олеговны собирались и что-то обсуждали". Он заверил, что заработка там не было и к дроблению бизнеса это отношения не имеет.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Блогер занизила размер своих доходов, используя 18 организаций и 3 ИП, что позволило уклониться от уплаты налогов.

В марте 2025 года суд приговорил блогера к 5 годам колонии общего режима, а также назначил штраф в 1 миллион рублей. При этом от ответственности за уклонение от уплаты налогов ее освободили в связи с истечением срока давности.

Спустя время Блиновская просила об отсрочке наказания до достижения ее детьми 14 лет. Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 года, однако в отсрочке отказал.

судышоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика