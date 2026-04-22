"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ

Столичный "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги-2025/2026.

Игра на домашнем стадионе "Локомотива" закончилась со счетом 0:0. Судьбу встречи в пользу московской команды мог решить пенальти, назначенный в ворота гостей в компенсированное ко второму тайму время. Однако нападающий Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар.

По итогам 26 матчей в чемпионате России "Локомотив" набрал 49 очков и занял третье место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 25 апреля в Самаре, где ее соперником станут местные "Крылья Советов".

Ранее московский "Спартак" обыграл "Зенит" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, однако в серии пенальти красно-белые вышли победителями со счетом 7:6. Таким образом, "Спартак" выходит в финал пути регионов Кубка России, где ему предстоит сыграть со столичным ЦСКА.