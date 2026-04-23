ГОСТ на отопление квартир появился в России

ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов начал действовать в России. Новые требования позволят снизить теплопотребление зданий и сделать его экономичнее, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Обновленные нормы устанавливают требования к спецоборудованию, с помощью которого квартиры подключаются к центральной системе отопления, оснащенной автоматическим управлением. Таким образом система позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла.

Новый ГОСТ при этом обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания. Он касается в первую очередь проектировщиков, застройщиков, УК и производителей климатического оборудования, которые должны будут учитывать технические требования при разработке проектной документации и выборе оборудования.

Ранее Росстандарт принял новый ГОСТ на мопеды и мотоциклы с электрическим приводом. Требования вступят в силу в мае этого года. Они относятся к мерам эксплуатационной безопасности мопедов и электромотоциклов.

Кроме того, в этом году в России будет принят ГОСТ на "зеленую" косметику и бытовую химию. Появятся несколько таких стандартов с повышенными экологическими характеристиками.