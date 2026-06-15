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15 июня, 09:34

Шоу-бизнес

Скончалась актриса из сериала "Альф" Энн Шедин

Фото: Getty Images/Ron Galella Collection/on Galella, Ltd.

Американская актриса Энн Шедин, известная зрителям по сериалу "Альф", ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на ее странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Сообщение о кончине актрисы опубликовали ее родственники. Причину смерти они не уточнили.

Шедин родилась 8 января 1949 года в американском городе Портленд. Свою актерскую карьеру она начала в театре на острове Кауаи на Гавайях.

В сериале "Альф" актриса исполнила роль Кейт Тэннер. Сериал стал популярен во многих странах. Он являлся одним из самых известных телевизионных проектов конца XX века. Она также известна благодаря участию в проектах "Критическое положение" и "Саймон и Саймон".

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