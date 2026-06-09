Умер актер из фильмов серии "Крестный отец" Энтони Гуидера

Фото: кадр из фильма "Ангел"; режиссер – Слободан З. Йованович; производство – Radiotelevizija Beograd

Американский актер Энтони Гуидера, известный по ролям в фильмах серии "Крестный отец", умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

По словам супруги актера Вэлери, он потерял сознание в гостиной собственного дома. Его срочно доставили в больницу и на три недели подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако впоследствии врачи приняли решение отключить его от системы. При этом медики не смогли установить точную причину, по которой у актера остановилось сердце.

За свою карьеру Гуидера снялся в 30 фильмах и сериалах. Известность ему принесла роль телохранителя Энтони в картинах "Крестный отец – 3" и "Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне". Кроме того, он также участвовал в таких проектах, как "Армагеддон", "Почтальон", "Скорая помощь", "Скала", "Звездный путь: Дальний космос 9", "Притворщик", "Ангел" и "Детектив Нэш Бриджес".

Также в 1996 году Гуидера вместе с актрисой Наташей Хенстридж получил кинопремию MTV Movie Award "Лучший поцелуй" за работу в фильме "Особь".