Работник атакованного ВСУ предприятия в Кирове, числившийся погибшим, жив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Работник атакованного 24 июля Вооруженными силами Украины (ВСУ) предприятия в Кирове, который ранее числился погибшим под завалами, жив. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Кировской области Александр Соколов.

Губернатор также назвал погибших "героями трудового фронта" и рассказал, что представил их к государственным наградам.

В результате ракетной атаки на предприятие в Кирове погибли 5 человек и еще 26 пострадали. 12 работников были госпитализированы.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом. Для помощи организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. Пожар на месте происшествия ликвидирован, восстановлено водоснабжение и подача электричества. Региональные власти пообещали выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей.

