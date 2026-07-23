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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщается в канале МАХ регионального оперштаба.

По предварительной информации, в результате никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы выясняют всю информацию.

С 2022 года нападениям со стороны Киева подверглись 54 российских региона. В результате этого погибли 1 472 мирных жителя, в том числе 45 детей. Всего возбуждено 5 347 уголовных дел по фактам атак на территории, не входящих в зону проведения специальной военной операции.

Сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе и других регионах России превысила 1 триллион рублей. В частности, урон от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составил свыше 560 миллиардов рублей.

