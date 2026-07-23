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23 июля, 13:04

Происшествия

Бастрыкин заявил о почти 1,5 тыс погибших мирных россиян из-за атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Нападениям со стороны Украины с 2022 года подверглись 54 российских региона. В результате этого погибли 1 472 мирных жителя, в том числе 45 детей, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Всего, по его словам, возбуждено 5 347 уголовных дел по фактам атак на территории, не входящие в зону проведения специальной военной операции.

"В рамках этих дел задокументированы случаи обстрелов украинскими националистами артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением БПЛА, а также вторжения на территорию Российской Федерации", – сказал Бастрыкин.

Ранения различной степени тяжести получили 6 754 человека, среди них 405 несовершеннолетних, добавил он.

Также глава СК РФ раскрыл, что сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе и других регионах России, превысила 1 триллион рублей. В частности, урон от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составил свыше 560 миллиардов рублей.

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