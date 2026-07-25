Захарова назвала бесчеловечными удары ВСУ по мирным жителям Кирова и Запорожской области

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Удары ВСУ по мирному населению Кирова и Запорожской области являются бесчеловечным преступлением. Об этом заявила официальный представитель МИД Рф Мария Захарова.

"Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал", – указала дипломат.

Захарова заявила, что Киев, терпящий военное поражение и не способный переломить ход боевых действий, отыгрывается на мирном населении, сознательно выбирая тех, кто защищен менее всего. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники, а также стоящие за ними западные кураторы и спонсоры должны помнить, что "за каждое совершенное преступление они жестоко поплатятся".

Россия также призвала ответственные правительства, международные организации и независимые СМИ не замалчивать произошедшее.

Ракетный удар ВСУ по предприятию в Кирове в ночь на 24 июля унес жизни 6 человек, еще 26 пострадали, один из них в крайне тяжелом состоянии. Глава региона Александр Соколов объявил 25–27 июля днями траура, а также пообещал выплаты семьям погибших по 1,5 миллиона рублей и помощь пострадавшим.

На следующий день, 25 июля, ВСУ нанесли удар по турбазам в Кирилловке Запорожской области. Число погибших в ходе разбора завалов выросло до 12, также пострадали 19 мирных жителей. Губернатор Евгений Балицкий объявил 26 июля днем траура в регионе, СК квалифицировал атаку как теракт.