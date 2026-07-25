Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 18:11

Происшествия

Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке выросло до 12

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Число погибших в результате атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области выросло до 12 человек. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка", – заявил глава региона.

По его словам, аварийно-спасательные работы на месте удара завершены. Всего пострадали 19 мирных жителей. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь и необходимую поддержку, добавил губернатор.

Балицкий подчеркнул, что киевские власти целенаправленно атаковали мирное население. В связи с трагедией 26 июля в Запорожской области объявлено днем траура.

ВСУ нанесли удар по базам отдыха в регионе 25 июля. В результате обстрела девочку-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет квалифицировал атаку как теракт.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник охарактеризовал случившееся как военное преступление, а министерство намерено представить доказательства произошедшего на международном уровне.

Шесть человек погибли при ракетной атаке на предприятие в Кирове

Читайте также


происшествиярегионы

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика