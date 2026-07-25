Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке выросло до 12

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Число погибших в результате атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области выросло до 12 человек. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка", – заявил глава региона.

По его словам, аварийно-спасательные работы на месте удара завершены. Всего пострадали 19 мирных жителей. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь и необходимую поддержку, добавил губернатор.

Балицкий подчеркнул, что киевские власти целенаправленно атаковали мирное население. В связи с трагедией 26 июля в Запорожской области объявлено днем траура.

ВСУ нанесли удар по базам отдыха в регионе 25 июля. В результате обстрела девочку-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет квалифицировал атаку как теракт.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник охарактеризовал случившееся как военное преступление, а министерство намерено представить доказательства произошедшего на международном уровне.