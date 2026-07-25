GB News: тысяча нелегалов прибыла в Великобританию за первую неделю премьерства Бернема

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Около тысячи нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш за неполную первую неделю пребывания Энди Бернема на посту премьер-министра. Об этом сообщил телеканал GB News со ссылкой на британское министерство внутренних дел.

По данным МВД, только в четверг, 23 июля Ла-Манш на трех лодках незаконно пересекли 366 человек, причем 165 мигрантов находились на одном судне. Еще не менее 200 человек прибыли в Великобританию в пятницу, 24 июля до первой половины дня.

С начала 2026 года, как сообщает издание, через Ла-Манш в Британию прибыли более 13,5 тысячи нелегальных мигрантов. На размещение просителей убежища в гостиницах власти Великобритании ежедневно тратят несколько миллионов фунтов стерлингов.

17 июля стало известно, что новым главой Лейбористской партии Великобритании избран 56-летний Бернэм. В соответствии с партийным статусом, он также возглавит правительство страны. Его предшественник Кир Стармер объявил об отставке в июне. Официальная передача полномочий на Даунинг-стрит состоялась 20 июля.