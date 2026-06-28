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Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер в 2028 году может попытаться стать генеральным секретарем НАТО, сообщает Observer со ссылкой на источники.

Для того, чтобы достичь этой цели, Стармер должен не только остаться депутатом палаты общин от партии лейбористов, но и быть на хорошем счету у вероятного преемника Энди Бернема. Это связано с тем, что для возглавления Альянса ему будет необходима поддержка Лондона.

22 июня Стармер принял решение покинуть пост, на котором находился с 5 июля 2024 года. Он будет выполнять свои обязанности до избрания преемника.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал на то, что позиция следующего премьер-министра Великобритании по России вряд ли будет отличаться от привычной.

