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17 августа, 09:16

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LAD: слова Медведева об ответе Москвы на провокации говорят о ее решимости

СМИ указали, что слова Медведева об ответе РФ на провокации говорят о ее решимости

Фото: kremlin.ru

Заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о готовности Москвы ответить на провокации свидетельствует о ее решимости, уверены журналисты L’Antidiplomatico. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на соответствующую статью.

"Вряд ли Россия долго наблюдала бы за тем, как ее атаковали на своей территории и по всему земному шару. Это заявление является предвестником глобального ответа, который она осуществит", – указано в материале.

Автор статьи полагает, что косвенное противостояние между сверхдержавами может перейти на новый уровень, однако прямого военного столкновения пока не будет. В публикации также отмечается, что на фоне возможного обострения принципы международного права могут оказаться "в углу".

Ранее Медведев заявил, что РФ может атаковать все торговые суда в нейтральных водах, если будут подозрения, что они доставляют грузы в интересах противника. Он объяснил, что под "теневым флотом" Запад считает обычные торговые корабли, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в интересах Москвы.

Такой флаг считается "удобным", поскольку судно регистрируют в другом государстве, чтобы сэкономить на налогах и регулировании. К подобным странам политик отнес Панаму, Маршалловы Острова, Либерию, Мальту, Багамы, Бермуды, Белиз, Каймановы Острова, Кипр и Сейшелы.

Зампред Совбеза подчеркнул, что европейские государства лишены законных оснований задерживать указанные суда как в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, так и на основе их собственных национальных правовых актов. Подобные действия Медведев расценил как произвол.

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