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17 августа, 08:51

Шоу-бизнес

Американская актриса Хайден Панеттьери умерла в 36 лет

Фото: АР/Invision/Evan Agostini

Актриса Хейден Панеттьери, известная по роли Клэр Беннет в сериале "Герои", скончалась в возрасте 36 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на интервью ее представителя с ABC News.

Кроме того, с заявлением в соцсетях выступил отец актрисы Скип Панеттьери. Он отметил, что его дочь была невероятным светом и силой природы, она дарила любовь и радость всем, кто ее знал.

Панеттьери родилась 21 августа 1989 года в Палисейдсе в США. Она начинала карьеру как детская актриса и добилась успеха на телевидении и в кино. Помимо "Героев", она запомнилась зрителям по роли Джульетты Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл", а также по фильму "Крик".

Также Панеттьери снялась в фильмах "Вспомните Титанов" и "Ледяная принцесса". В мае 2026 года она выпустила мемуары под названием "Это я: Расплата".

С 2009 года актриса встречалась с боксером Владимиром Кличко. В 2013 году пара объявила о помолвке, однако в августе 2018 года они расстались. У бывших партнеров есть дочь Кайя Евдокия Кличко.

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