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02 октября, 19:20

Город

Спорткомплекс с ледовой ареной и бассейнами построят в районе Ростокино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Ростокино продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 15,6 тысячи квадратных метров. Четырехэтажное здание возводят на Сельскохозяйственной улице, земельном участке 26/8, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На объекте уже завершили устройство кровли, сейчас специалисты остекляют здание и отделывают фасад. Кладка перегородок выполнена на 95%, готов металлический каркас над ледовой ареной, фитнес-залом, зонами единоборств, включая бокс, и площадкой для большого тенниса. Также формируются входные группы, прокладываются внутренние инженерные сети и устанавливается оборудование для будущего бассейна.

Параллельно началось благоустройство территории и плоскостных спортивных объектов. В их числе искусственное футбольное поле с подогревом, которое можно будет использовать зимой, а также площадки для воркаута, фитнеса и йоги.

Спорткомплекс входит в состав квартала здоровой жизни "СОЮЗ". Девелопер "Группа Родина" приступил к фасадным работам и монтажу светопрозрачных конструкций.

В здании разместятся хоккейная арена со зрительским балконом, бассейн на пять дорожек, бассейн с джакузи, залы для фитнеса, сквоша и общей физической подготовки, а также пространства для фехтования, единоборств, бокса и самбо. Одновременно в комплексе смогут находиться более 280 человек.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство объекта ведется с июня 2024 года. Инспекторы уже провели шесть контрольно-надзорных мероприятий и проверили соответствие выполненных работ и использованных материалов проектной документации и архитектурно-градостроительному решению.

Ранее стало известно, что более 30 тысяч москвичей и гостей столицы посетили парк "Крылатские холмы" за лето 2026 года. За три месяца на его территории провели свыше 20 спортивных, просветительских и культурных мероприятий.

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