Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 10:26

Спорт

Около тысячи велосипедистов ежедневно тренируются на обновленной трассе в Крылатском

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Около тысячи велосипедистов ежедневно тренируются на олимпийской велотрассе в Крылатском после ее масштабной реконструкции. Здесь занимаются как любители, так и профессиональные спортсмены, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.

Велосипедисты начинают тренировки уже с 07:00. В течение дня трассу используют сборные команды, московские велоклубы, спортсмены, занимающиеся индивидуально, и участники подготовки к соревнованиям.

По словам первого заместителя начальника Управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Марии Деруновой, обновленный объект позволяет проводить тренировки и соревнования разного уровня, в том числе международного.

Во время реконструкции специалисты полностью заменили покрытие малого и большого велокольца – работы охватили 88,7 тысячи квадратных метров. Также на трассе появились наружное освещение, видеонаблюдение, система озвучивания, новая разметка и информационные знаки.

При восстановлении старались сохранить исторические особенности олимпийского объекта. Специалисты изучили архивные чертежи и сопоставили их с современной геометрией трассы, а параметры полотна уточнили с помощью лазерного сканирования.

Новое покрытие уложили бесшовным способом с использованием технологии холодного ресайклинга. Отсутствие стыков позволяет велосипедистам безопасно развивать скорость до 70 километров в час. После обновления трасса соответствует международным требованиям к шоссейным велотрассам.

Мастер спорта России по велоспорту на шоссе, основатель и спортивный директор Legion Cycling Club Павел Соловьев отметил качество покрытия, разметки и навигации, а также наличие информационных табло, медиаэкранов, охраны и санитарных зон.

Реконструкция олимпийской велотрассы началась в 2024 году. При проведении работ специалисты также следили за сохранением зеленых насаждений в "Крылатских холмах", чтобы спортивная инфраструктура сочеталась с природным ландшафтом парка.

Сейчас "Крылатские холмы" объединяют спортивные объекты для занятий и соревнований по шоссейному и МТБ-велоспорту, а также прогулочные территории.

Ранее столичный Дептранс объявил о старте регистрации на Осенний велофестиваль, заезд намечен на 12 сентября. Участники стартуют у Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Колонны отправятся тремя волнами – в 12:30, 13:30 и 14:30.

При записи нужно выбрать удобное время, а также позаботиться о шлеме, перчатках и защите локтей с коленями. В зонах старта и финиша гостей ждут развлечения, фотозоны и призы.

Читайте также


спортгород

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика