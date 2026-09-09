Около тысячи велосипедистов ежедневно тренируются на обновленной трассе в Крылатском

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Около тысячи велосипедистов ежедневно тренируются на олимпийской велотрассе в Крылатском после ее масштабной реконструкции. Здесь занимаются как любители, так и профессиональные спортсмены, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.

Велосипедисты начинают тренировки уже с 07:00. В течение дня трассу используют сборные команды, московские велоклубы, спортсмены, занимающиеся индивидуально, и участники подготовки к соревнованиям.

По словам первого заместителя начальника Управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Марии Деруновой, обновленный объект позволяет проводить тренировки и соревнования разного уровня, в том числе международного.

Во время реконструкции специалисты полностью заменили покрытие малого и большого велокольца – работы охватили 88,7 тысячи квадратных метров. Также на трассе появились наружное освещение, видеонаблюдение, система озвучивания, новая разметка и информационные знаки.

При восстановлении старались сохранить исторические особенности олимпийского объекта. Специалисты изучили архивные чертежи и сопоставили их с современной геометрией трассы, а параметры полотна уточнили с помощью лазерного сканирования.

Новое покрытие уложили бесшовным способом с использованием технологии холодного ресайклинга. Отсутствие стыков позволяет велосипедистам безопасно развивать скорость до 70 километров в час. После обновления трасса соответствует международным требованиям к шоссейным велотрассам.

Мастер спорта России по велоспорту на шоссе, основатель и спортивный директор Legion Cycling Club Павел Соловьев отметил качество покрытия, разметки и навигации, а также наличие информационных табло, медиаэкранов, охраны и санитарных зон.

Реконструкция олимпийской велотрассы началась в 2024 году. При проведении работ специалисты также следили за сохранением зеленых насаждений в "Крылатских холмах", чтобы спортивная инфраструктура сочеталась с природным ландшафтом парка.

Сейчас "Крылатские холмы" объединяют спортивные объекты для занятий и соревнований по шоссейному и МТБ-велоспорту, а также прогулочные территории.

Ранее столичный Дептранс объявил о старте регистрации на Осенний велофестиваль, заезд намечен на 12 сентября. Участники стартуют у Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Колонны отправятся тремя волнами – в 12:30, 13:30 и 14:30.

При записи нужно выбрать удобное время, а также позаботиться о шлеме, перчатках и защите локтей с коленями. В зонах старта и финиша гостей ждут развлечения, фотозоны и призы.