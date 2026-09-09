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09 сентября, 10:41

Происшествия

Трое пассажиров задержаны в Домодедово за кражу из магазинов duty free

Фото: mvdmedia.ru

В аэропорту Домодедово задержаны трое пассажиров за кражи товаров из магазинов беспошлинной торговли (duty free). Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

37-летний житель Подмосковья похитил брендовые очки стоимостью более 25 тысяч рублей и улетел за границу. При возвращении его встретили транспортные полицейские. 52-летняя москвичка перед вылетом вынесла духи и косметический карандаш на сумму свыше 14 тысяч рублей. Карандаш остался на борту самолета, духи изъяты при задержании.

Еще одна 52-летняя женщина, жительница Владимира, задержана за кражу товаров на 6 тысяч рублей. Против всех фигурантов возбуждены уголовные дела. Им избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве осудили женщину за кражу культурных ценностей. Выяснилось, что в 2023 году Оксана Басманова (Уляшева) проникла в квартиру на Кутузовском проспекте и украла вещи, включая две ценные монеты. Общая сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей. Фигурантку приговорили к 5 годам колонии с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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