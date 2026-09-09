Собянин: парк "Зарядье" стал символом современной Москвы

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московскому парку "Зарядье" исполнилось девять лет со дня открытия. За это время на его территории появились музейно-выставочные пространства, концертные площадки, научные центры и коллекции растений, представляющие разные природные зоны России, сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Одной из особенностей парка стала архитектура, отмеченная российскими и международными премиями. В "Зарядье" можно увидеть ландшафты от тундры до степи, а в аэропонной оранжерее "Флорариум" выращивают редкие растения совместно с региональными ботаническими садами.

Ландшафт парка меняется в течение года: весенние первоцветы сменяют летние полевые композиции, а осенью территория приобретает яркие оттенки. С момента открытия здесь также работают иммерсивные аттракционы "Полет" и "Медиахолл 360", позволяющие совершать виртуальные путешествия по России и космосу.

Научным направлениям посвящено пространство "Заповедное посольство", где посетители могут узнать о разработках в области биотехнологий, генетики и медицины. В парке также проходят выставки современного искусства, истории и культуры России. За пять лет проекта "Выпуск" свои работы представили более тысячи молодых московских художников.

С 2024 года "Зарядье" принимает фестиваль "Культурный город", объединяющий музыку, театр и поэзию. В этом году его участниками стали более 5 тысяч артистов, среди которых музыканты, актеры театра и кино.

Тем временем в Митине активно преображают пространство возле станции МЦД-2 Волоколамская. Коммуникации спрятали под землю, тротуары расширили и обновили покрытие на 12,3 тысячи квадратов. Вдоль дорог смонтировали около 250 светильников и семь остановочных павильонов с USB-разъемами.

У перекрестка Новотушинской улицы и одноименного проезда обустроили спортзону – скейт-парк, универсальную площадку для волейбола и баскетбола, а также столы для пинг-понга.