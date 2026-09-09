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09 сентября, 13:05

Политика

Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования активов России для Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, которая оспаривала решение о направлении доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на решение инстанции.

"Суд общей юрисдикции отклоняет иск на том основании, что он не относится к юрисдикции судебных органов ЕС", – следует из вердикта.

Ранее Еврокомиссия согласовала предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Киев вернет долг странам ЕС, если Россия выплатит "репарации в полном объеме". При этом замороженные российские активы пока останутся в европейских депозитариях.

Вместе с тем Виктор Орбан, который ранее был премьером Венгрии, выступил с критикой этого решения. Он заявил, что те, кто полагается на российские репарации для погашения европейских кредитов Украине, живут в иллюзии или игнорируют реальность.

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