ЕК утвердила соглашение о кредите Украине в размере 90 миллиардов евро

Еврокомиссия (ЕК) утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Трансляция пресс-конференции с ее участием велась в соцсети X.

Фон дер Ляйен уточнила, что 60 миллиардов евро пойдут на военные закупки в пользу Киева, а оставшиеся 30 миллиардов потратят на поддержку бюджета Украины. По ее словам, первые платежи украинское государство может получить уже в апреле 2026 года.

Согласно документу, Киев вернет долг странам Евросоюза (ЕС), если Россия выплатит "репарации в полном объеме". При этом замороженные российские активы пока останутся в европейских депозитариях – их могут задействовать только при погашении кредита в будущем.

Кроме того, ЕК разрабатывает правовые акты, которые определят условия выдачи займа и сам механизм кредитования, заключила глава организации.



Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Украина в течение следующего десятилетия хочет получить от Европы 800 миллиардов евро. При этом в данную сумму не входят военные расходы. По мнению политика, передача такой крупной суммы приведет к экономической гибели Европы.

