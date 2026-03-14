СК продолжает расследование второго дела, связанного с терактом в "Крокус сити холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России продолжает работу над расследованием второго уголовного дела, связанного с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов (ФПА), представляющей интересы потерпевших.

В организации пояснили, что, помимо дела о теракте, в производстве открыто дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Оно касается вопросов безопасности объекта и организации мероприятий, а также соблюдения правил пожарной и антитеррористической защиты.

В рамках расследования суд уже назначил сложные комплексные экспертизы, целью которых является установление возможных нарушений требований безопасности и их связи с произошедшими трагическими событиями.

Теракт произошел 22 марта 2024 года и привел к гибели 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

СК РФ установил все этапы подготовки теракта. Преступление организовали украинские спецслужбы, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное лишение свободы, в том числе 4 исполнителя. Они и их пособники были признаны виновными в полном объеме. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.