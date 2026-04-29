29 апреля, 09:42

Волочкова заявила, что состоит в романтических отношениях

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что находится в романтических отношениях. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

"Если говорить о романтических отношениях, то они у меня действительно есть всегда. Я свободная женщина и без романтики просто не мыслю своей жизни", – отметила Волочкова.

Однако, по словам артистки, такие отношения могут не привести к созданию семьи, поскольку для брака ее избранник должен соответствовать высоким требованиям.

Балерина подчеркнула, что ей сложно встретить мужчину, с которым она сойдется по силе духа, воле, качествам, достоинству, сексуальности и умению защищать.

Ранее Волочкова назвала самую большую ошибку в своей жизни. Ею стало расставание с предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым, с которым артистка встречалась три года.

Волочкова добавила, что была инициатором окончания отношений. Однако, как уточнила артистка, здесь немаловажную роль сыграла ее мать.

