29 апреля, 09:13

Происшествия

Мужчина с молотком избил подростка и забаррикадировался в доме в Токио

Фото: depositphotos/dechevm​

Мужчина с молотком напал на подростка, после чего забаррикадировался в доме в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Как уточнили журналисты, злоумышленник распылил слезоточивый газ в сотрудников правоохранительных органов, в результате чего пострадали 8 человек. Подростка с переломом глазницы госпитализировали.

После нападения мужчина забаррикадировался в своем доме без заложников. В настоящее время полиция ведет с ним переговоры.

Ранее женщина в Австралии пробралась в реанимацию и избила пациента молотком за кражу праха ее брата. По данным СМИ, инцидент произошел в Сиднее, в Королевской больнице принца Альфреда.

46-летняя Вики Грэм пришла в больницу после полуночи, вытащила из сумки молоток и ударила 63-летнего пациента по правой стороне головы. В результате он получил перелом черепа, у него произошло кровоизлияние в мозг.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

