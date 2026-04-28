28 апреля, 18:24

Эксперт Сафонов предрек рост количества недостроев в России до конца 2026 года

Цены ниже на треть? Ждет ли рынок новостроек обвал цен

Новостройки могут упасть в цене до конца года на 30% для привлечения покупателей, сообщили СМИ. Как меняется рынок жилья в России и чего ждать в ближайшем будущем, разбиралась Москва 24.

Скидки не помогут?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года, рассказал телеграм-каналу Baza основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, причина такого падения цен заключается в переоцененной стоимости. На сегодняшний день квартиры уже на стадии котлована оказались на 20–30% дороже готовой недвижимости от того же застройщика в том же районе.  

Эксперт добавил, что схема "купи сейчас – завтра будет дороже" уже не актуальна и потеряла смысл для инвесторов. В итоге приобрести жилье могут только те, у кого есть льгота, и те, кто не нуждается в кредитах.

При этом семейная ипотека в последние годы обеспечивала до 90% сделок. Для остальных же ипотека под 20% потеряла смысл: отдавать банку ежемесячно сумму, которая в 4–5 раз выше арендной платы, могут немногие. В свою очередь, льготников становится все меньше, поскольку желающие успели раскупить строящиеся объекты на фоне ожидаемого ужесточения ипотечной программы. В результате по сравнению с концом прошлого года наблюдается падение продаж в два раза, отметил Апрелев.

Он также заверил, что официальная статистика, фиксирующая рост цен на новостройки на 1% в месяц, основана лишь на ценах в объявлениях.

Ранее стало известно, что ипотека в России подешевела вслед за снижением ключевой ставки Центробанка, что оживило рынок жилищного кредитования. При этом льготные ипотечные программы продолжают быть основным драйвером рынка, но постепенно сворачиваются из-за ужесточения условий.

Время недостроев?

При этом советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков считает, что не стоит ждать падения цен на недвижимость на 30%.

"Цифры красивые, но они не имеют никакого отношения к реальности. То, что застройщики на отдельные проекты дают скидки, – это верное утверждение. То, что у некоторых периодически возникают проблемы с продажами, – тоже. Некоторые будут устраивать акции и делать скидку на не особо ликвидные лоты, однако важно понимать: чем больше скидка, тем больше завышение стоимости на объект было до этого", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он добавил, что цена – очень большая проблема на рынке новостроек.

Существует инвестиционный цикл: застройщик начинает продавать недвижимость на стадии котлована, и чем готовность объекта оказывается больше, тем квартиры становятся дороже. Представим ситуацию, когда компания подняла за год цену на жилье на 25%, но продажи подсели, стоимость решили чуть сбавить. Для потребителя это может показаться скидкой, но на деле она таковой не является.
Константин Барсуков
советник президента Гильдии риелторов Москвы

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 добавил: продавать квартиры ниже себестоимости для застройщика – значит признать несостоятельность и возникшие проблемы с возвратом долгов банку.

"Так что коррекция на рынке действительно произойдет, но не больше 10%, потому что продавать с большей скидкой невыгодно", – рассказал эксперт.

Он добавил, что в условиях кризиса компании способны замораживать стройки для массового потребления из-за нехватки средств у покупателей. При этом изменений в элитной недвижимости не произойдет, потому что таких объектов в целом мало. Может быть и такое, что на какой-то период снова заморозят сроки для возведения новостроек, так как, например, нужно обеспечивать зарплатой рабочих.

При этом постепенная заморозка выражается в затягивании сроков застройки и сдачи жилья. Этот процесс сейчас проявляется, и к концу года, вероятно, станут заметны темы, связанные с появлением недостроев. Еще какой-то период компании попытаются продержаться за счет внутренних резервов, но потом развитие этой проблематики станет очевидным.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

Эксперт добавил, что подобная ситуация уже была в 2008–2009 годах. Она складывается из нескольких факторов: высокой стоимости кредитов и сложности продажи квартир по тем ценам, которые сложились на рынке.

При этом проблема кроется в инфляции, которая приводит к тому, что возможности населения участвовать в программах, в том числе и льготных, сокращаются. Однако такая ситуация происходит не только в России, но и во всем мире, заключил Сафонов.

Старкина Маргарита

