Эксперт Сафонов предрек рост количества недостроев в России до конца 2026 года

Новостройки могут упасть в цене до конца года на 30% для привлечения покупателей, сообщили СМИ. Как меняется рынок жилья в России и чего ждать в ближайшем будущем, разбиралась Москва 24.

Скидки не помогут?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года, рассказал телеграм-каналу Baza основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, причина такого падения цен заключается в переоцененной стоимости. На сегодняшний день квартиры уже на стадии котлована оказались на 20–30% дороже готовой недвижимости от того же застройщика в том же районе.

Эксперт добавил, что схема "купи сейчас – завтра будет дороже" уже не актуальна и потеряла смысл для инвесторов. В итоге приобрести жилье могут только те, у кого есть льгота, и те, кто не нуждается в кредитах.

При этом семейная ипотека в последние годы обеспечивала до 90% сделок. Для остальных же ипотека под 20% потеряла смысл: отдавать банку ежемесячно сумму, которая в 4–5 раз выше арендной платы, могут немногие. В свою очередь, льготников становится все меньше, поскольку желающие успели раскупить строящиеся объекты на фоне ожидаемого ужесточения ипотечной программы. В результате по сравнению с концом прошлого года наблюдается падение продаж в два раза, отметил Апрелев.

Он также заверил, что официальная статистика, фиксирующая рост цен на новостройки на 1% в месяц, основана лишь на ценах в объявлениях.

Ранее стало известно, что ипотека в России подешевела вслед за снижением ключевой ставки Центробанка, что оживило рынок жилищного кредитования. При этом льготные ипотечные программы продолжают быть основным драйвером рынка, но постепенно сворачиваются из-за ужесточения условий.

Время недостроев?

При этом советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков считает, что не стоит ждать падения цен на недвижимость на 30%.

"Цифры красивые, но они не имеют никакого отношения к реальности. То, что застройщики на отдельные проекты дают скидки, – это верное утверждение. То, что у некоторых периодически возникают проблемы с продажами, – тоже. Некоторые будут устраивать акции и делать скидку на не особо ликвидные лоты, однако важно понимать: чем больше скидка, тем больше завышение стоимости на объект было до этого", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он добавил, что цена – очень большая проблема на рынке новостроек.





Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы Существует инвестиционный цикл: застройщик начинает продавать недвижимость на стадии котлована, и чем готовность объекта оказывается больше, тем квартиры становятся дороже. Представим ситуацию, когда компания подняла за год цену на жилье на 25%, но продажи подсели, стоимость решили чуть сбавить. Для потребителя это может показаться скидкой, но на деле она таковой не является.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 добавил: продавать квартиры ниже себестоимости для застройщика – значит признать несостоятельность и возникшие проблемы с возвратом долгов банку.

"Так что коррекция на рынке действительно произойдет, но не больше 10%, потому что продавать с большей скидкой невыгодно", – рассказал эксперт.

Он добавил, что в условиях кризиса компании способны замораживать стройки для массового потребления из-за нехватки средств у покупателей. При этом изменений в элитной недвижимости не произойдет, потому что таких объектов в целом мало. Может быть и такое, что на какой-то период снова заморозят сроки для возведения новостроек, так как, например, нужно обеспечивать зарплатой рабочих.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ При этом постепенная заморозка выражается в затягивании сроков застройки и сдачи жилья. Этот процесс сейчас проявляется, и к концу года, вероятно, станут заметны темы, связанные с появлением недостроев. Еще какой-то период компании попытаются продержаться за счет внутренних резервов, но потом развитие этой проблематики станет очевидным.

Эксперт добавил, что подобная ситуация уже была в 2008–2009 годах. Она складывается из нескольких факторов: высокой стоимости кредитов и сложности продажи квартир по тем ценам, которые сложились на рынке.

При этом проблема кроется в инфляции, которая приводит к тому, что возможности населения участвовать в программах, в том числе и льготных, сокращаются. Однако такая ситуация происходит не только в России, но и во всем мире, заключил Сафонов.