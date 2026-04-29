Россия на встрече с представителем ООН поднимет вопрос гибели детей в Иране

Российская сторона планирует обсудить со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер случаи гибели несовершеннолетних в результате американских и израильских ударов по Ирану. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

По его словам, данные инциденты являются чудовищными и требуют предметного разговора.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил прибытие Фрейзер в Россию. Алимов подчеркнул, что намерен лично встретиться со спецпредставителем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.