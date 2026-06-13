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13 июня, 17:27

Происшествия

Двухлетний ребенок утонул в септике в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике, сообщили в управлении СК по региону.

По данным следствия, 41-летняя женщина занималась бытовыми делами в частном доме на улице Таежной поселка Октябрьского. Рядом с ней в этот момент находились трое ее малолетних детей. В какой-то момент один из сыновей вышел из дома во двор, а спустя какое-то время мать обнаружила его погибшим в септике, то есть в очистном сооружении, на территории дома.

Богучанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Семья, в которой жил мальчик, является благополучной и не состояла на учете, в ней воспитываются еще два мальчика и две девочки. В момент инцидента дома находилась только мать, отец – в зоне специальной военной операции.

Ранее трехлетний ребенок, воспитанник частного детского сада в Узбекистане, погиб после того, как его забыли в автомобиле. При этом ранее руководство и сотрудники образовательного учреждения постоянно предупреждались соответствующими организациями о строгом соблюдении правил и требований перевозки детей в автотранспортных средствах.

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