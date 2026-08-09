Аэропорт Внуково начал прием и выпуск самолетов по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский аэропорт Внуково стал принимать и отправлять самолеты по согласованию с уполномоченными органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Домодедово. Аэровокзал принимал и отправлял воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Позднее меры безопасности отменили.

До этого такая же ситуация произошла в Шереметьево. Действовавшие ограничения были направлены на обеспечение безопасности полетов.