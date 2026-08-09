09 августа, 18:01Транспорт
Аэропорт Внуково начал прием и выпуск самолетов по согласованию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский аэропорт Внуково стал принимать и отправлять самолеты по согласованию с уполномоченными органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Домодедово. Аэровокзал принимал и отправлял воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Позднее меры безопасности отменили.
До этого такая же ситуация произошла в Шереметьево. Действовавшие ограничения были направлены на обеспечение безопасности полетов.
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