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09 августа, 16:02

Политика

Сирия и Россия подписали меморандум о будущем российских военных баз

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий будущее российских военных баз на территории арабской республики. Об этом сообщило управление по связям с общественностью сирийского министерства иностранных дел, передает агентство SANA.

Документ касается объектов в Хмеймиме и Тартусе. Как отмечается в сообщении, после полутора лет переговоров дальнейшая судьба этих баз наконец определена.

В сирийском ведомстве выразили надежду, что документ позволит открыть новую главу в отношениях между РФ и Сирией.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Россия и Словения обменялись посланиями впервые за 4 года. Директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон приветствовал здравомыслие среди европейских политиков, которые "ратуют за восстановление диалога с Россией".

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