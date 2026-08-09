Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов, они связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров аэропорта также предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи на фоне ограничений и непогоды задерживаются более 50 самолетов на вылет и прилет. Были отменены рейсы из Тюмени и Санкт-Петербурга.

Минтранс напомнил, что в случае ожидания отправления рейса более 2 часов пассажиры имеют право на прохладительные напитки, а при ожидании свыше 4 часов – на горячее питание.