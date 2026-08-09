Cadena SER: более 20 человек пострадали на фестивале в Испании из-за фейерверков

Фото: телеграм-канал Mash

По меньшей мере 27 человек пострадали на фестивале пиротехники в испанской провинции Аликанте из-за неисправности фейерверков. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

Инцидент произошел в городе Альтеа на ежегодном фестивале пиротехники Castell de l'Olla, где присутствовало около 100 тысяч человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее не менее 18 человек пострадали из-за дикой обезьяны на западе Индонезии. Агрессивное животное 3 дня подряд нападало на жителей города Тембилахан. В связи с этим в городе были закрыты около 40 школ.

Животное попалось в специально установленную ловушку, в дальнейшем его будут проверять специалисты.