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09 августа, 13:55

Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Тюменской области

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Тюменской области"

Два автомобиля, в которых ехали семьи, столкнулись на автодороге Ялуторовск – Ярково в Тюменской области. В результате погибли водитель и ее дочь, пострадали еще семь человек, включая четверых детей, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 42-летняя водитель Lada не справилась с управлением автомобиля, он опрокинулся и столкнулся со встречным Suzuki. В первой машине ехала семья из Сургута, во второй – семья из Радужного.

"В результате ДТП погибли водитель Lada и ее 11-летняя дочь, ранения получили муж водителя и двое сыновей 6 и 14 лет. Ранения также получили 50-летний водитель Suzuki и трое пассажиров: жена и сыновья 6 и 11 лет", – уточнило ведомство.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в Lada люди были не пристегнуты ремнями безопасности. При ударе их выбросило из автомобиля.

Ранее пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове. Инцидент произошел у дома № 49, расположенного на Тульской улице. За рулем транспортного средства находился мужчина 1963 года рождения. В результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали.

Два автомобиля столкнулись в Метрогородке

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