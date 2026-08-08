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08 августа, 15:05

Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Калмыкии

Фото: MAX/"МЧС Калмыкии"

Колесо от "КамАЗа" отлетело в легковой автомобиль на 286-м километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь в Калмыкии. В реультате погиб один человек, еще шесть, включая ребенка, пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, колесо от грузовика отлетело в машину во время движения. Сотрудники МЧС произвели отключение аккумуляторной батареи и газобаллонного оборудования на легковом автомобиле.

"К сожалению, в результате ДТП один человек погиб", – говорится в сообщении.

Ранее три автомобиля столкнулись на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области. В результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

До этого самосвал снес надземный пешеходный переход на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. Авария произошла на 297-м километре дороги. После столкновения конструкция перехода упала на проезжую часть и задела "Газель", полностью перекрыв все полосы движения. В результате ДТП никто не пострадал.

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