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08 августа, 11:58

Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Волгоградской области

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Волгоградской области"

Три автомобиля столкнулись на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области. В результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло на 533-м километре дороги с участием машин Lada Vesta, Hyundai и MAN с полуприцепом. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее самосвал снес надземный пешеходный переход на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. Авария произошла на 297-м километре дороги. После столкновения конструкция перехода упала на проезжую часть и задела "Газель", полностью перекрыв все полосы движения. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого один человек погиб, восемь пострадали при столкновении машины скорой помощи Ford с легковым автомобилем Hyundai Solaris в Пензе. Пятерых травмированных госпитализировали. ДТП случилось на улице Мира.

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