Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 08:27

Политика

Финляндия отказала Украине в передаче ракет для Patriot

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не намерена передавать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сообщил в интервью газете Ilta-Sanomat.

По словам министра, такое решение связано с национальными интересами и необходимостью сохранить боеготовность финской противовоздушной обороны.

"Как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу дальнейшую боеготовность в области противовоздушной обороны", – сказал Хяккянен.

При этом министр отметил, что Финляндия обладает "определенным уровнем возможностей" для поставок некоторых зенитных ракет, однако не стал раскрывать подробности о механизмах помощи Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможной передаче Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot. Однако, по его словам, Вашингтон рассматривает этот вопрос.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отмечал, что передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима. По его словам, Киев не всегда использует передаваемое ему оружие по изначальному назначению.

Читайте также


политиказа рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика