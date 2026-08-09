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Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не намерена передавать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сообщил в интервью газете Ilta-Sanomat.

По словам министра, такое решение связано с национальными интересами и необходимостью сохранить боеготовность финской противовоздушной обороны.

"Как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу дальнейшую боеготовность в области противовоздушной обороны", – сказал Хяккянен.

При этом министр отметил, что Финляндия обладает "определенным уровнем возможностей" для поставок некоторых зенитных ракет, однако не стал раскрывать подробности о механизмах помощи Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможной передаче Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot. Однако, по его словам, Вашингтон рассматривает этот вопрос.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отмечал, что передаваемое Западом оружие для Украины является средством наживы для представителей киевского режима. По его словам, Киев не всегда использует передаваемое ему оружие по изначальному назначению.