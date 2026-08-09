Digi 24: в Румынии возбудили дело из-за 11-месячного ребенка за рулем авто

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Полиция румынского уезда Вранча возбудила уголовное дело после появления в соцсетях видео, на котором 11-месячный ребенок сидит за рулем автомобиля. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Инцидент произошел в коммуне Слобозия Брадулуй. На кадрах видно, как машина проезжает несколько метров, а на пассажирском сиденье находится 15-летний подросток. Видео сняла и выложила в сеть мать ребенка, которой 17 лет.

Уголовное дело возбуждено по статье об управлении транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав. Кроме того, материалы дела передадут в управление социальной помощи и защиты детей для оценки ситуации.

Ранее шестилетний ребенок угнал автомобиль отца и устроил ДТП в Кызыле. Мужчина зашел в магазин, а оставшийся в припаркованном авто мальчик сел на место водителя и выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль. В результате никто не пострадал.