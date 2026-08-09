Дрон задел башенный кран и строящийся дом в Уфе

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Украинский беспилотник задел строящийся дом и башенный кран в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям в MAX.

"Беспилотники сбиты, один БПЛА попал в строящийся дом в Демском районе – задел башенный кран и упал на кровлю. Возникло возгорание", – говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Все службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске обломки БПЛА упали на территории двух предприятий и частный дом. В результате инцидента загорелась хозпостройка. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Всего в ночь на 9 августа российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 153 украинских БПЛА. Дроны были сбиты над территорией 18 регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.