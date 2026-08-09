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09 августа, 09:44

Политика

ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство указало, что удары были нанесены ночью 9 августа при помощи высокоточного оружия и беспилотников. В результате в порту Одесса удалось поразить склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, портовый перевалочный комплекс.

В порту Черноморск российские силы уничтожили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры – резервуары с горючим, предназначенным для украинских войск.

Кроме того, ВС РФ поразили склады ВСУ с беспилотниками, комплектующими и оборудованием радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Удары наносились расчетами ударных беспилотников "Герань" в районах населенных пунктов Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр.

Ранее российские военнослужащие атаковали два сухогруза с военным имуществом в порту Николаев и в акватории Черного моря. В порту Николаев был атакован сухогруз, перевозивший военную технику, а также склад с оружием. В акватории Черного моря также ликвидирован сухогруз с военным имуществом для украинских военных.

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