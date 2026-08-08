ВС РФ нанесли удар по предприятию ВПК и складу ГСМ в Киеве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Армия России в ночь на 8 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство отчиталось об успешном поражении завода "Киев-111", принадлежащего компании "Файер Пойнт". Там собирали детали и боеголовки для крылатых ракет "Фламинго" (FP-5). Кроме того, на территории предприятия находились запасы материалов, необходимых для создания твердотопливных ускорителей.

Также под удар попал склад горючего "Киев-3", принадлежащий ООО "Грандтерминал". Через этот терминал проходили поставки нефтепродуктов для нужд украинских войск.

Кроме того, ударными беспилотниками на переходе морем южнее и восточнее Одессы были поражены два сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество в украинские порты.

Ранее российские военные нанесли удары по эшелону с техникой ВСУ в районе населенного пункта Вишневое Днепропетровской области. Беспилотник "Герань" обездвижил локомотив, затем состав поразила ракета "Искандера".

Под удар российских ВКС также попали важные узлы связи и управления противника. С помощью авиабомб ФАБ-500 с модулями УМПК были уничтожены центры управления беспилотниками Нацгвардии в Доброполье и штаб 105-й бригады теробороны, расположенный в Братенице.