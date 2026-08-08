Новая Зеландия объявила о 36-м пакете санкций против России

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Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций против России, затронувший 33 позиции. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

Под ограничения попали физические и юридические лица. Санкции введены против структур из сферы цифровых технологий и военно-промышленного комплекса. Помимо российских организаций и граждан, в новом перечне фигурируют представители КНДР и Ирана.

При этом конкретные имена и названия компаний в заявлении МИД не раскрываются.

Ранее сенат конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. В поддержку инициативы выступили 86 сенаторов, против – 11.

Перед началом голосования политики отклонили поправку, которая лишала бы американского президента полномочий вводить пошлины в отношении покупателей российских газа и нефти. Голосование состоялось перед уходом законодателей на пятинедельные летние каникулы.