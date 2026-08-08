Пожилая женщина въехала в класс на машине в США

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В американском городе Глендейл автомобиль под управлением пожилой женщины въехал в класс дошкольного учреждения. Об этом сообщает телеканал CBS.

В результате инцидента пострадали восемь детей. По предварительной информации, она перепутала педали и вместо тормоза нажала на газ, когда пыталась выполнить разворот.

Машина резко ускорилась, врезалась в припаркованный автомобиль, после чего пробила ворота и влетела прямо в помещение, где находились дети.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Медики диагностировали у них легкие травмы, и после осмотра всех детей отпустили по домам.

Ранее около 30 человек пострадали при столкновении трамваев на западе Германии. ДТП произошло в центре города, недалеко от стадиона Veltins-Arena.

По данным местной полиции, учебный трамвай внезапно остановился, и в него врезался следовавший за ним состав с пассажирами.