08 августа, 06:58Происшествия
Пожилая женщина въехала в класс на машине в США
Фото: depositphotos/zimmytws
В американском городе Глендейл автомобиль под управлением пожилой женщины въехал в класс дошкольного учреждения. Об этом сообщает телеканал CBS.
В результате инцидента пострадали восемь детей. По предварительной информации, она перепутала педали и вместо тормоза нажала на газ, когда пыталась выполнить разворот.
Машина резко ускорилась, врезалась в припаркованный автомобиль, после чего пробила ворота и влетела прямо в помещение, где находились дети.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Медики диагностировали у них легкие травмы, и после осмотра всех детей отпустили по домам.
Ранее около 30 человек пострадали при столкновении трамваев на западе Германии. ДТП произошло в центре города, недалеко от стадиона Veltins-Arena.
По данным местной полиции, учебный трамвай внезапно остановился, и в него врезался следовавший за ним состав с пассажирами.