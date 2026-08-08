На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Краснодарском крае после атаки беспилотника загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали пять человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Курской области. Травмы получили женщина и двое мужчин.

У первой слепое осколочное ранение правой голени, у остальных – слепое осколочное ранение поясницы и челюсти. Пострадавших транспортируют в Курскую областную больницу.